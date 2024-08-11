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Дюрант став першим 4-разовим олімпійським чемпіоном з баскетболу серед чоловіків

Ігор Чернявський — 11 серпня, 01:06
Дюрант став першим 4-разовим олімпійським чемпіоном з баскетболу серед чоловіків

Легкий форвард збірної США Кевін Дюрант увійшов у історію, ставши першим гравцем, який здобув чотири золоті олімпійські медалі.

Представник Фінікс тріумфував на чотирьох Олімпіадах поспіль — у Лондоні-2012, Ріо-2016, Токіо-2021, а тепер і в Парижі-2024. У фіналі цьогорічних Олімпійських ігор американці здолали господарів турніру — французів.

За кількістю золотих олімпійських медалей Дюрант перевершив легендарного Кармело Ентоні, який також має 4 нагороди на ОІ, але одна з них — бронза в Афінах-2004. Саме тоді США востаннє не змогли виграти Олімпіаду.

Втім, Кевін не є найбільш титулованим гравцем в історії Олімпійських ігор, адже у його землячок Сью Берд і Даяни Тауразі по 5 золотих медалей. А вже сьогодні, 11 серпня, Тауразі має можливість здобути шосте золото — у фіналі жіноча збірна США також зіграє з Францією.

Олімпійські ігри-2024 Кевін Дюрант Збірна США з баскетболу

Кевін Дюрант

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