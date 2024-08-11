Леброн, Каррі та інші: визначилася символічна збірна баскетбольного турніру

Визначилася символічна збірна баскетбольного олімпійського турніру в Парижі.

Про це повідомляє Міжнародна федерація баскетболу.

До п'ятірки найкращих гравців потрапили два лідери збірної США — Леброн Джеймс та Стефан Керрі. Також Леброн був визнаний MVP турніру (найкращим гравцем).

Також до символічної команди потрапив серб Нікола Йокич, француз Віктор Вембаньяма та німець Денніс Шрьодер.

Нагадаємо, що збірна США вп'яте поспіль виграла Олімпійські ігри, а Кевін Дюрант увійшов у історію, ставши першим гравцем, який здобув чотири золоті олімпійські медалі в командних видах спорту.

У фіналі американці здолали господарів турніру, Францію. У поєдинку за бронзові медалі Сербія обіграла Німеччину.