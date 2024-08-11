Париж-2024. День 16. Текстова трансляція
11 серпня, у шістнадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 13 комплектів медалей у 9 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію завершального змагального дня Олімпійських ігор 2024.
9:10. 👋 Усім привіт! От і настав заключний день XXXIII Олімпійських ігор. Стартували сьогоднішні змагання з жіночого марафону, а завершаться жіночим фіналом з баскетболу, де зіграють США та Франція.
🤼♂️ Україна може поповнити свою скарбничку сьогодні лише однією медаллю. Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчедлідзе виступить у втішних сутичках.
Суперник українця Гіві Матчарашвілі з Грузії, який переміг Муразі на стадії 1/4 фіналу, зміг вийти у фінал турніру. Для здобуття бронзи Мчедлідзе потрібно перемогти спочатку у втішній сутичці, а згодом у поєдинку за нагороду.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, жіноча збірна США з баскетболу є фаворитом у фіналі Олімпіади з Францією. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Перемога США — 1,07;
- Перемога Франції — 8,20.
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