Париж-2024. День 16. Текстова трансляція

9:10. 👋 Усім привіт! От і настав заключний день XXXIII Олімпійських ігор. Стартували сьогоднішні змагання з жіночого марафону, а завершаться жіночим фіналом з баскетболу, де зіграють США та Франція.

🤼‍♂️ Україна може поповнити свою скарбничку сьогодні лише однією медаллю. Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчедлідзе виступить у втішних сутичках.

Суперник українця Гіві Матчарашвілі з Грузії, який переміг Муразі на стадії 1/4 фіналу, зміг вийти у фінал турніру. Для здобуття бронзи Мчедлідзе потрібно перемогти спочатку у втішній сутичці, а згодом у поєдинку за нагороду.