Париж-2024. День 9. Текстова трансляція
4 серпня, у дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що сьогодні українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не тільки завоює золото, а й може встановити новий світовий рекорд:
- Ярослава Магучіх виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 1,22;
- Ярослава Магучіх повторить олімпійський рекорд — 1,95.
- Ярослава Магучіх поб'є олімпійський рекорд — 2,65;
- Ярослава Магучіх повторить світовий рекорд — 5,00.
- Ярослава Магучіх поб'є світовий рекорд — 8,50;
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.