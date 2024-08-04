Париж-2024. День 9. Текстова трансляція

4 серпня, у дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що сьогодні українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не тільки завоює золото, а й може встановити новий світовий рекорд:

Ярослава Магучіх виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 1,22;

Ярослава Магучіх повторить олімпійський рекорд — 1,95.

Ярослава Магучіх поб'є олімпійський рекорд — 2,65;

Ярослава Магучіх повторить світовий рекорд — 5,00.

Ярослава Магучіх поб'є світовий рекорд — 8,50;