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Париж-2024. День 9. Текстова трансляція

Станіслав Лисак — 4 серпня, 07:32
Париж-2024. День 9. Текстова трансляція

4 серпня, у дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що сьогодні українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не тільки завоює золото, а й може встановити новий світовий рекорд:

  • Ярослава Магучіх виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 1,22;
  • Ярослава Магучіх повторить олімпійський рекорд — 1,95.
  • Ярослава Магучіх поб'є олімпійський рекорд — 2,65;
  • Ярослава Магучіх повторить світовий рекорд — 5,00.
  • Ярослава Магучіх поб'є світовий рекорд — 8,50;
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