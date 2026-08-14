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Словенець Чех із рекордом захистив титул чемпіона Європи у метанні диска

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 00:41
Словенець Чех із рекордом захистив титул чемпіона Європи у метанні диска
Крістьян Чех
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У Бірмінгемі відбувся фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики в метанні диска серед чоловіків. Перемогу здобув 27-річний словенець Крістьян Чех, завоювавши друге "золото" континентальної першості у своїй кар'єрі.

Фінал розпочався з оновлення рекорду турніру (69,78 м), яке встановив литовець Миколас Алекна, показавши результат 69,89 м.

Однак Чех встановив новий рекорд першості вже у третій спробі, метнувши диск на 72,51 метра. Загалом у фіналі він виконав чотири успішні спроби за 70 метрів.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Метання диска

  1. Крістьян Чех (Словенія) – 72,51 м
  2. Миколас Алекна (Литва) – 69,89 м
  3. Генрік Жансен (Німеччина) – 69,53 м

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув для України бронзу у метанні молота.

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