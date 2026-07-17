Усе вирішила фінальна спроба: сестра Кохана стала чемпіонкою Європи U-18

Українська легкоатлетка Меланія Кохан з результатом 70.19 метра здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи U-18 з метання молота, який тривав в італійській Рієті.

Перший її кидок склав 67.07 м, чого не вистачило б для срібної нагороди, проте на цьому українка не зупинилася. Вона змогла покращити свої показники у третій (67.62 м), а потім і в п'ятій спробі (67.67 м).

Але вирішальним став її останній кидок, його дальність становила 70.19 м, завдяки чому Кохан обійшла всіх опоненток, оновила свій рекорд на турнірі та продемонструвала найкращий результат сезону серед однолітків.

Друге місце на змагання посіла француженка Лоан Родрайд, найкраща її спроба сягнула позначки 68.91 м. Трійку лідерів замкнула представниця Словенії Оріана Ловрец з результатом 67.02 м.

Результати змагань з метання молота.

Меланія Кохан (Україна) – 70.19 м Лоан Родрід (Франція) – 68.91 м Оріана Ловрец (Словенія) – 67.02 м

Нагадаємо, що українка успішно подолала кваліфікацію на юнацьку континентальну першість, вийшовши з першого місця.

Додамо, що Михайло Кохан, який є олімпійським призером і старшим братом Меланії, напередодні посів четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в угорському Будапешті.