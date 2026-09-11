Кохан посів 3-тє місце на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у метанні молота
Український метальник молота Михайло Кохан посів третє місце у фіналі метання молота на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у Будапешті.
Його найкраща спроба склала 78,90 м.
Для Кохана це чергова нагорода на найвищому міжнародному рівні, а також перша в межах новоствореного турніру. Раніше українець здобував "срібло" чемпіонату світу-2025 у Токіо.
Перемогу здобув Мерлін Гуммель з Німеччини, який метнув снаряд на 81,46 м, а друге місце посів представник Угорщини Бенце Галаш (80,30 м).
Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки
Метання молота, чоловіки
- Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81,46 м
- Бенце Галаш (Угорщина) — 80,30 м
- Михайло Кохан (Україна) — 78,90 м
Нагадаємо, що раніше українка Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту.
Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.
Україну, окрім Кохана, Магучіх, Левченко, Геращенко, також представляє стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 12 вересня.
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