Кохан посів 3-тє місце на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у метанні молота

Український метальник молота Михайло Кохан посів третє місце у фіналі метання молота на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у Будапешті.

Його найкраща спроба склала 78,90 м.

Для Кохана це чергова нагорода на найвищому міжнародному рівні, а також перша в межах новоствореного турніру. Раніше українець здобував "срібло" чемпіонату світу-2025 у Токіо.

Перемогу здобув Мерлін Гуммель з Німеччини, який метнув снаряд на 81,46 м, а друге місце посів представник Угорщини Бенце Галаш (80,30 м).

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки

Метання молота, чоловіки

Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81,46 м Бенце Галаш (Угорщина) — 80,30 м Михайло Кохан (Україна) — 78,90 м

Нагадаємо, що раніше українка Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту.

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну, окрім Кохана, Магучіх, Левченко, Геращенко, також представляє стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 12 вересня.

З розкладом можна ознайомитися ТУТ.