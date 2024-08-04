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Вперше за 16 років в України подвійний подіум на Олімпійських іграх

Денис Шаховець — 4 серпня, 22:45
Вперше за 16 років в України подвійний подіум на Олімпійських іграх

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко разом піднялися на п'єдестал пошани Олімпійських ігор 2024 за підсумком виступів у секторі стрибків у висоту.

Геращенко з першої спроби підкорилася планка 1,95, чого виявилося достатньо для здобуття бронзової нагороди. Магучіх з першої спроби взяла 2,00 та стала олімпійською чемпіонкою.

Зазначимо, що в України подвійний подіум на Олімпійських іграх вперше за 16 років. Востаннє від нашої країни разом підіймалися на п'єдестал пошани Ірина Ліщинська та Наталія Тобіас, які стали відповідно срібною і бронзовою призеркою Пекіна-2008 у бігу на 1500 метрів.

Для Геращенко це перша в кар'єрі олімпійська нагорода. Магучіх ще має бронзову медаль Токіо-2020, але вперше виграла золото Ігор.

Нагадаємо, місяць тому Магучіх на етапі Діамантової ліги встановила світовий рекорд (2.10 м), побивши найкраще досягнення Стефки Костадінової з Болгарії, яке трималося 37 років.

За найцікавішими подіями дев'ятого дня Олімпійських ігор 2024 у Парижі слідкуйте в традиційному онлайні на Чемпіоні.

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