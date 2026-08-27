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Климець виграла золоту медаль у метанні молота на етапі Континентального туру в Угорщині

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 18:05
Климець виграла золоту медаль у метанні молота на етапі Континентального туру в Угорщині
Ірина Климець
Getty Images

Українська метальниця молота Ірина Климець завоювала золоту нагороду на етапі Континентального туру в Сомбатхеї, Угорщина.

31-річна українська спортсменка у своїй найкращій спробі метнула молот на 70,56 метра.

Завдяки цьому результату Ірина випередила двох угорських атлеток, які не змогли навіть подолати 70 метрів.

Підсумкові результати у метанні молота

Жінки

  1. Ірина Климець (Україна) – 70,56 м
  2. Жанетт Немет (Угорщина) – 68,96 м
  3. Река Дюрац (Угорщина) – 67,60 м

Напередодні українка здобула бронзову медаль на етапі Континентального туру у фінському Еспоо.

Для Климець це був другий старт після невдалого виступу на чемпіонаті Європи 2026 року. Там українська легкоатлетка не відібралася до фіналу, показавши 15-й загальний результат у кваліфікації.

метання Ірина Климець

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