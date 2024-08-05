Італійка д'Амато здобула золото у вправах на колоді серед жінок на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 5 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у спортивній гімнастиці було розіграно комплект медалей у вправах на колоді серед жінок.

Олімпійською чемпіонкою стала італійка Аліче д'Амато. Срібну медаль здобула Чжоу Яцінь із Китаю, а бронзова нагорода дісталася ще одній італійці Манілі Еспозіто. Багаторазова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз впала з колоди під час виконання вправи у фіналі на цьому снаряді. Оцінка 13,100 не дозволила американці потрапити до числа призерів.

Зазначимо, що Байлз має чотири золота з Ріо-2016, за командну першість, абсолютну першість, опорний стрибок та вільні вправи, також на цих іграх вона здобула бронзу у вправах на колоді. У Токіо-2020 Сімона здобула срібло та бронзу у командній першості та вправах на колоді відповідно. На Олімпіаді-2024 у Парижі вона вже здобула три золота — командна першість, багатоборство та опорний стрибок.

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1. 🥇 Аліче д'Амато (Італія) — 14,366

2. 🥈 Чжоу Яцінь (Китай) — 14,100

3. 🥉 Маніла Еспозіто (Італія) — 14,000

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібло Олімпійських ігор 2024 у вправах на паралельних брусах.

Раніше чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала. Також Чепурний та Радівілов виступили в опорному стрибку, українці посіли шосте та восьме місце відповідно.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.