🥇 Хижняк став олімпійським чемпіоном та приніс Україні третє золото в Парижі

Український боксер Олександр Хижняк переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль Олімпійських ігор-2024 з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Хижняк з перших секунд пішов уперед і у своєму стилі наносив чимало ударів супернику. Оралбай чудово відповідав, пробиваючи на відході бокові. Троє суддів віддали перемогу в 3-хвилинці українцю.

Олександр не зупинявся після завершення перерви і Нурбек почав клінчувати українського боксера. Напор Хижняка став помітним на обличчі казахстанця, в якого пішла кров з носа, однак вдалі комбінації Оралбая допомогли йому виграти цей раунд. Перед заключною 3-хвилинкою на записках суддів була нічия.

На початку третього раунду Нурбеку надали медичну допомогу, а після паузи обидва боксери почали обмінюватися ударами на близькій дистанції. Оралбай намагався клінчувати українця, але Хижняк не зупинявся і продовжував завдавати ударів. У самій кінцівці бою Олександр затис суперника в кутку і продовжив пробивати блок суперника.

29-річний полтавець завоював своє перше золото Олімпіади. Хижняк є срібним призером Токіо-2020 у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

24-річний Оралбай є чемпіоном світу-2023 з боксу. Для нього ці Олімпійські ігри є першими в кар'єрі.

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини, а у чвертьфіналі виявився сильнішим за бразильця Вандерлі Перейру. У поєдинку за вихід до фіналу Олександр здолав дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса.

Зазначимо, що 29-річний полтавець був останнім українським боксером на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Напередодні Чемпіону стало відомо, скільки Олександр заробить за золоту медаль на Олімпійських іграх-2024. Ми порахували, яку суму Хижняк отримає від держави, а скільки заплатить чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.