Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді

Напередодні український боксер Олександр Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая та здобув довгоочікуване золото на Олімпійських іграх. Це мало б статися ще в Токіо-2020, проте тоді стиль бою українця зіграв з ним злий жарт, і він програв.

Ця перемога принесла для України вже третє золото у Парижі-2024, після звитяг жіночої команди з фехтування на шаблях та Ярослави Магучіх у стрибках у висоту.

Та, окрім цього, золото Хижняка ставить його в насправді легендарну компанію українських боксерів, які це робили раніше. Тож давайте згадаємо, хто, окрім Олександра, перемагав на ОІ.

Володимир Кличко, Атланта-1996

Дебютна для України Олімпіада 1996 року була доволі успішною для наших боксерів. У змаганнях брали участь одразу 7 спортсменів, і в підсумку двоє здобули медалі. Перший — це Олег Кирюхін, який у ваговій категорії до 48 кг дійшов до півфіналу і завершив ОІ з бронзою. А другий — Володимир Кличко.

Його шлях до золота не був важким, Володимир впевнено пройшов усі етапи і завершив турнір перемогою над представником Тонга Паеа Вольфграммом.

Після перемоги Кличко вирішив розпочати професійну кар'єру, і, як ми знаємо, став легендою світового боксу. Він ставав чемпіоном світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), The Ring (2009-2015) та WBA (2011-2015). Також Володимиру належать декілька рекордів, зокрема, він є володарем найдовшої серії захистів об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу.

Василь Ломаченко, Пекін-2008, Лондон-2012

Упускаючи всі неспортивні скандали, пов'язані з Ломаченком, не можна ігнорувати той факт, що він є одним з найвидатніших боксерів України. Щонайменше, Василь є дворазовим олімпійським чемпіоном.

Чинний власник поясу IBF у легкій вазі за професійну кар'єру був чемпіоном світу за версією WBO в напівлегкій (2014-2016), другій напівлегкій (2016-2018) та легкій вазі (2018-2020). Також в легкій ваговій категорії він був чемпіоном за версією WBA (2018-2020), WBC (2019-2020) та The Ring (2018-2020).

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Олександр Усик, Лондон-2012

Дійсно найуспішніші Олімпійські ігри для українських боксерів відбулися у 2012 році. 5 медалей, по 2 золота та бронзи, і одне срібло. Якщо про першу золоту медаль ми щойно згадали, то другу отримав сучасна легенда України Олександр Усик.

Досі непереможений боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі (2018-2019) та важкій вазі (2024). Наразі він очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Фото: Getty Images

На Олімпійських іграх у Лондоні Олександр був головним фаворитом на золото. І після перемоги у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо він запам'ятався всьому світу, станцювавши гопак.

Чи зможе Хижняк повторити їхній шлях?

Головне питання в тому, чи вдасться Хижняку стати в один ряд з цими легендарними боксерами і на професійному рівні. Головна різниця між ними — вік. Кличко та Усик перейшли у професіонали у 25 років, Ломаченко — у 24. Хижняку зараз вже 29.

Чотири роки для спорту — це величезна різниця. Недарма безліч людей вважають, що він затримався в аматорах, і мав би рухатись далі ще після срібла у Токіо-2020. Проте це не означає, що в успіх Олександра не треба вірити. Він вже неодноразово доводив усім скептикам, що в ньому не можна сумніватися.

Хижняка часто критикують за його стиль бою, проте він вдруге доходить до фіналу Олімпійських ігор. То може зараз народжується ще одна боксерська легенда?