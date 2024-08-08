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Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді

Микола Дендак — 8 серпня, 00:40
Фото: Getty Images
Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді

Напередодні український боксер Олександр Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая та здобув довгоочікуване золото на Олімпійських іграх. Це мало б статися ще в Токіо-2020, проте тоді стиль бою українця зіграв з ним злий жарт, і він програв.

Ця перемога принесла для України вже третє золото у Парижі-2024, після звитяг жіночої команди з фехтування на шаблях та Ярослави Магучіх у стрибках у висоту.

Та, окрім цього, золото Хижняка ставить його в насправді легендарну компанію українських боксерів, які це робили раніше. Тож давайте згадаємо, хто, окрім Олександра, перемагав на ОІ.

Володимир Кличко, Атланта-1996

Дебютна для України Олімпіада 1996 року була доволі успішною для наших боксерів. У змаганнях брали участь одразу 7 спортсменів, і в підсумку двоє здобули медалі. Перший — це Олег Кирюхін, який у ваговій категорії до 48 кг дійшов до півфіналу і завершив ОІ з бронзою. А другий — Володимир Кличко.

Його шлях до золота не був важким, Володимир впевнено пройшов усі етапи і завершив турнір перемогою над представником Тонга Паеа Вольфграммом.

Після перемоги Кличко вирішив розпочати професійну кар'єру, і, як ми знаємо, став легендою світового боксу. Він ставав чемпіоном світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), The Ring (2009-2015) та WBA (2011-2015). Також Володимиру належать декілька рекордів, зокрема, він є володарем найдовшої серії захистів об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу.

Василь Ломаченко, Пекін-2008, Лондон-2012

Упускаючи всі неспортивні скандали, пов'язані з Ломаченком, не можна ігнорувати той факт, що він є одним з найвидатніших боксерів України. Щонайменше, Василь є дворазовим олімпійським чемпіоном.

Чинний власник поясу IBF у легкій вазі за професійну кар'єру був чемпіоном світу за версією WBO в напівлегкій (2014-2016), другій напівлегкій (2016-2018) та легкій вазі (2018-2020). Також в легкій ваговій категорії він був чемпіоном за версією WBA (2018-2020), WBC (2019-2020) та The Ring (2018-2020).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Олександр Усик, Лондон-2012

Дійсно найуспішніші Олімпійські ігри для українських боксерів відбулися у 2012 році. 5 медалей, по 2 золота та бронзи, і одне срібло. Якщо про першу золоту медаль ми щойно згадали, то другу отримав сучасна легенда України Олександр Усик.

Досі непереможений боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі (2018-2019) та важкій вазі (2024). Наразі він очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На Олімпійських іграх у Лондоні Олександр був головним фаворитом на золото. І після перемоги у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо він запам'ятався всьому світу, станцювавши гопак.

Чи зможе Хижняк повторити їхній шлях?

Головне питання в тому, чи вдасться Хижняку стати в один ряд з цими легендарними боксерами і на професійному рівні. Головна різниця між ними — вік. Кличко та Усик перейшли у професіонали у 25 років, Ломаченко — у 24. Хижняку зараз вже 29.

Чотири роки для спорту — це величезна різниця. Недарма безліч людей вважають, що він затримався в аматорах, і мав би рухатись далі ще після срібла у Токіо-2020. Проте це не означає, що в успіх Олександра не треба вірити. Він вже неодноразово доводив усім скептикам, що в ньому не можна сумніватися.

Хижняка часто критикують за його стиль бою, проте він вдруге доходить до фіналу Олімпійських ігор. То може зараз народжується ще одна боксерська легенда?

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