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Українська воля до перемоги: Грушина видала неймовірний камбек на шляху до чвертьфіналу Олімпіади з боротьби

Ігор Чернявський — 8 серпня, 13:05
Українська воля до перемоги: Грушина видала неймовірний камбек на шляху до чвертьфіналу Олімпіади з боротьби

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія здобула вольову перемогу над представницею Польщі Ангеліною Лисак у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

За менш ніж хвилину до кінця сутички Аліна поступалася з рахунком 7:13, але спромоглася на божевільний камбек і в підсумку перемогла 16:13.

Зазначимо, що суперниця Грушиної-Акобії до 2021 року представляла Україну, а потім змінила громадянство на польське.

У чвертьфіналі 24-річна українка зустрінеться з американкою Гелен Маруліс. Початок поєдинку запланований на 13:50 за київським часом.

За головними подіями 13-го дня Олімпійських ігор зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.

Аліна Грушина-Акобія

Аліна Грушина-Акобія

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