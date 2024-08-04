Магучіх, Геращенко та Кохан у фіналах: розклад виступу українських спортсменів 4 серпня на Олімпійських іграх-2024

4 серпня, у дев'ятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі на старти вийдуть 13 представників України.

У чотирьох видах програми українці боротимуться за медалі.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад українців 4 серпня

10:00. Кульова стрільба, мікст. Стрільба з пістолета, рапід. Кваліфікація. Павло Коростильов, Максим Городинець.

13:35. Легка атлетика, жінки. Біг на 400 м з бар'єрами. Попередні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

🥇15:00. Велоспорт, жінки. Шосе. Юлія Бірюкова.

🥇17:24. Спортивна гімнастика, чоловіки. Опорний стрибок. Фінал. Назар Чепурний, Ігор Радівілов.

17:45. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Вікторія Ус.

18:22. Бокс, чоловіки (80 кг). Півфінал. Олександр Хижняк — Арлен Лопес Кардона (Куба).

20:05. Легка атлетика, чоловіки. Біг на 400 м. Попередні забіги. Олександр Погорілко.

🥇20:55. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Фінал. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко.

🥇21:30. Легка атлетика, чоловівки. Метання молота. Фінал. Михайло Кохан.

4 серпня в Парижі буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.

За 8 змагальних днів українські атлети здобули 3 медалі: українські шаблістки — "золото" в команді, Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш у кульовій стрільбі завоював срібну нагороду. У медальному заліку Україна посідає 28 місце.