Стрибки у висоту. Магучіх та Геращенко претендують на медалі: онлайн-трансляція

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх 2024 буде розіграно комплект медалей у секторі жіночих стрибків у висоту. За нагороди будуть змагатися українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Змагання розпочнуться о 20:55 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Також наш сайт проводить текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українка Ярослава Магучіх є головною фавориткою змагань. Коефіцієнт на її перемогу 1,22. Натомість перемога Ірини Геращенко оцінюється у 35,00.

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