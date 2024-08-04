Драма на фініші: американець Лайлс здобув золото, обійшовши суперника на 0,005 секунди

Американський легкоатлет Ноа Лайлс здобув золоту медаль у бігу на 100 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Він подолав дистанцію за 9,784 секунди, що э його персональним рекордом, та обійшов свого суперника Кішейна Томпсона з Ямайки на 0,005 секунди. Третім до фінішу дістався ще один представник США Фред Керлі.

1. 🥇 Ноа Лайлс (США) — 9,784;

2. 🥈 Кішейн Томпсон (Ямайка) — 9,789;

3. 🥉 Фред Керлі (США) — 9,81.

Це друга медаль для Лайлса на Олімпійських іграх в історії. В Токіо-2020 він здобув бронзу на дистанції 200 метрів. Він також змагатиметься на цій дистанції у фіналі Олімпіади-2024, який відбудеться завтра, 5 серпня.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.