Найврожайніший медальний день: підсумки виступу українців 4 серпня

4 серпня, у дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2024, українські спортсмени змагалися в 7 видах програми.

Легкоатлети — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Михайло Кохан, гімнасти — Ігор Радівілов і Назар Чепурний та велосипедистка Юлія Бірюкова стартували в медальних видах.

І легкоатлети не підвели!

Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту зі скромними 2,00 м. 22-річна дніпрянка випередила свою головну конкурентку, австралійку Ніколу Оліслагерс лише за кількістю спроб.

Ірина Геращенко, взявши висоту 1,95 м, поділила третє місце з іншою австралійкою Елеанор Паттерсон.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко Getty Images

Ще одну бронзову нагороду Україні приніс Михайло Кохан у секторі для метання молота. Результат українця — 79,39 м.

Михайло Кохан Getty Images

Павло Коростильов кваліфікувався до фіналу в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. За підсумком двох етап кваліфікації українець увійшов до шістки найкращих (293 та 294 бали). У цьому ж виді інший український стрілець Максим Городинець став восьмим. Він заробив 289 та 295 очок і не зміг потрапити у фінал.

Український боксер Олександр Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024. Бій проти дворазового олімпійського чемпіона виявився надважким і все вирішилось у 3 раунді.

Суперником Хижняка у фіналі 7 серпня стане Нурбек Оралбай з Казахстану, який у півфіналі переміг Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки.

Ірина Маловічко завершила свій виступ на Олімпіаді. У другій день відбіркового етапу українка не змогла покращити свій результат, загалом вона вибила 113 очок, що стало 24-м результат з 29 учасниць. Для виходу до фіналу необхідно було потрапити до шістки найкращих.

Бігунки на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли потрапити до півфіналу напряму. Дівчата будуть змагатися у втішних забігах, які даватимуть змогу вийти до півфіналу.

Ганна Рижикова (в центрі) НОК України

Не подолала кваліфікацію і метальниця молота Ірина Климець. Найкращий результат 29-річна спортсменка показала у першій спробі — 66.95 м та залишилась поза топ 12.

Знову не змогли зачепитися за медалі українські майстри спортивної гімнастики. Назар Чепурний та Ігор Радівілов посіли 6 і 8 місця відповідно у фіналі опорного стрибка.

Назар Чепурний НОК України

Вікторія Ус подолала кваліфікацію та пройшла в 1/4 фіналу каяк-кросу. Українка стала другою у кваліфікаційному запливі, до цього вона також була другою на відборі в 1/8 фіналу.

Велосипедистка Юлія Бірюкова фінішувала 67-ю у групових перегонах на шосе.

Отже, 4 серпня стало найврожайнішим медальним днем для України в Парижі. Україна з 6 нагородами піднялася на 17 місце в медальному заліку.

Нагадаємо, напередодні золоту медаль вибороли українські шаблістки в командних змаганнях. Раніше "срібло" виборов Сергій Куліш у стрільби з гвинтівки, а Ольга Харлан — "бронзу" в особистій першості шаблісток.

5 серпня в Парижі розігріють 18 комплектів медалей у 8 видах олімпійської програми.