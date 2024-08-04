Найврожайніший медальний день: підсумки виступу українців 4 серпня
4 серпня, у дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2024, українські спортсмени змагалися в 7 видах програми.
Легкоатлети — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Михайло Кохан, гімнасти — Ігор Радівілов і Назар Чепурний та велосипедистка Юлія Бірюкова стартували в медальних видах.
І легкоатлети не підвели!
Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту зі скромними 2,00 м. 22-річна дніпрянка випередила свою головну конкурентку, австралійку Ніколу Оліслагерс лише за кількістю спроб.
Ірина Геращенко, взявши висоту 1,95 м, поділила третє місце з іншою австралійкою Елеанор Паттерсон.
Ще одну бронзову нагороду Україні приніс Михайло Кохан у секторі для метання молота. Результат українця — 79,39 м.
Павло Коростильов кваліфікувався до фіналу в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. За підсумком двох етап кваліфікації українець увійшов до шістки найкращих (293 та 294 бали). У цьому ж виді інший український стрілець Максим Городинець став восьмим. Він заробив 289 та 295 очок і не зміг потрапити у фінал.
Український боксер Олександр Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024. Бій проти дворазового олімпійського чемпіона виявився надважким і все вирішилось у 3 раунді.
Суперником Хижняка у фіналі 7 серпня стане Нурбек Оралбай з Казахстану, який у півфіналі переміг Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки.
Ірина Маловічко завершила свій виступ на Олімпіаді. У другій день відбіркового етапу українка не змогла покращити свій результат, загалом вона вибила 113 очок, що стало 24-м результат з 29 учасниць. Для виходу до фіналу необхідно було потрапити до шістки найкращих.
Бігунки на 400 м з бар'єрами Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли потрапити до півфіналу напряму. Дівчата будуть змагатися у втішних забігах, які даватимуть змогу вийти до півфіналу.
Не подолала кваліфікацію і метальниця молота Ірина Климець. Найкращий результат 29-річна спортсменка показала у першій спробі — 66.95 м та залишилась поза топ 12.
Знову не змогли зачепитися за медалі українські майстри спортивної гімнастики. Назар Чепурний та Ігор Радівілов посіли 6 і 8 місця відповідно у фіналі опорного стрибка.
Вікторія Ус подолала кваліфікацію та пройшла в 1/4 фіналу каяк-кросу. Українка стала другою у кваліфікаційному запливі, до цього вона також була другою на відборі в 1/8 фіналу.
Велосипедистка Юлія Бірюкова фінішувала 67-ю у групових перегонах на шосе.
Отже, 4 серпня стало найврожайнішим медальним днем для України в Парижі. Україна з 6 нагородами піднялася на 17 місце в медальному заліку.
Нагадаємо, напередодні золоту медаль вибороли українські шаблістки в командних змаганнях. Раніше "срібло" виборов Сергій Куліш у стрільби з гвинтівки, а Ольга Харлан — "бронзу" в особистій першості шаблісток.
5 серпня в Парижі розігріють 18 комплектів медалей у 8 видах олімпійської програми.