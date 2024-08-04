Новак Джокович — Карлос Алькарас: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024

У неділю, 4 серпня, відбудеться фінальний матч чоловічого тенісного турніру на Олімпійських іграх 2024 між сербом Новаком Джоковичем та іспанцем Карлосом Алькарасом.

Поєдинок запланований на 15:00 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Також наш сайт проводить текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, іспанець є фаворитом цього матчу. Фавбет на цей бій дає такі коефіцієнти:

Перемога Карлоса Алькараса — 1,41;

Перемога Новака Джоковича — 2,95.

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