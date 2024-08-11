Українець Мчедлідзе поступився у бронзовому фіналі з вільної боротьби

Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчедлідзе достроково поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову у поєдинку за бронзу з вільної боротьби серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Сутичка завершилась з рахунком 10:0. Українець програв перший період (0:5) — азербайджанець заробив 4 бали за дві дії, ще один бал йому дали за пасивність Муразі.

Друга половина сутички продовжилась з атак Магомедова, який зміг довести рахунок до 10:0, що стало достроковим завершенням поєдинку.

Нагадаємо, Мчедлідзе розпочав свій шлях на турнірі з перемоги над представником Туреччини Ібрагімом Чіфтчі — 5:1. Надалі Муразі зазнав поразки у чвертьфіналі, де достроково поступився грузину Гіві Матчарашвілі на першій хвилині другого періоду. Однак зміг потрапити у втішні сутички завдяки виходу Матчарашвілі у фінал змагань, де здолав Ніколааса Йоганнеса де Ланге з Південної Африки з рахунком 5:3.

Напередодні Ірина Коляденко принесла Україні срібну медаль у боротьбі.

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