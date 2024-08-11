Мчедлідзе вийшов у бронзовий фінал з боротьби

Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчедлідзе виступив у втішній сутичці з вільної боротьби серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

30-річний українець здолав Ніколааса Йоганнеса де Ланге з Південної Африки з рахунком 5:3.

Українець пропустив прохід суперника на старті зустрічі (0:2). Однак надалі вдала дія принесла Муразі перші 2 бали у сутичці та вивела його вперед. Наприкінці зустрічі Мчедлідзе заробив ще два бали та виграв сутичку.

У бронзовому фіналі Мчедлідзе зустрінеться з азербайджанцем Магомедханом Магомедовим. Початок о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, Мчедлідзе розпочав свій шлях на турнірі з перемоги над представником Туреччини Ібрагімом Чіфтчі — 5:1. Надалі Муразі зазнав поразки у чвертьфіналі, де достроково поступився грузину Гіві Матчарашвілі на першій хвилині другого періоду. Однак зміг потрапити у втішні сутички завдяки виходу Матчарашвілі у фінал змагань.

Напередодні Ірина Коляденко принесла Україні срібну медаль у боротьбі.

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