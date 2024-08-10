Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Мчелідзе розгромно поступився у чвертьфіналі з вільної боротьби

Андрій Яросименко — 10 серпня, 14:11
Мчелідзе розгромно поступився у чвертьфіналі з вільної боротьби

Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчелідзе поступився у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024.

Українець зазнав поразки від представника Грузії Гіві Матчарашвілі з рахунком 0:11. Зазначимо, що Мчелідзе зберігає шанс потрапити до втішної сутички та поборотися за бронзову медаль, якщо Матчарашвілі вийде до фіналу Олімпіади.

В 1/8 фіналу Муразі здолав представника Туреччини Ібрагіма Чефтчі, який є бронзовим призером двох останніх чемпіонатів Європи, Загреб-2023 та Бухарест-2024.

Раніше у цій дисципліні до 125 кг Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці на шляху до бронзової медалі.

Всі головні події 15-го дня Олімпійських ігор 2024 — у текстовому онлайні Чемпіона.

Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024 Муразі Мчелідзе Вільна боротьба

Олімпіада-2024

Повх фінішувала останньою у втішному заїзді байдарки-одиночки
Мчелідзе пройшов у чвертьфінал вільної боротьби
Рибачок фінішувала останньою у півфіналі каное-одиночки
Хоцянівський не зможе поборотися за бронзу у вільній боротьбі
Ірина Коляденко — Мотокі Сакура: онлайн-трансляція фіналу Олімпіади-2024

Останні новини