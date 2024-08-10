Мчелідзе розгромно поступився у чвертьфіналі з вільної боротьби

Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчелідзе поступився у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024.

Українець зазнав поразки від представника Грузії Гіві Матчарашвілі з рахунком 0:11. Зазначимо, що Мчелідзе зберігає шанс потрапити до втішної сутички та поборотися за бронзову медаль, якщо Матчарашвілі вийде до фіналу Олімпіади.

В 1/8 фіналу Муразі здолав представника Туреччини Ібрагіма Чефтчі, який є бронзовим призером двох останніх чемпіонатів Європи, Загреб-2023 та Бухарест-2024.

Раніше у цій дисципліні до 125 кг Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці на шляху до бронзової медалі.

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