Донченко зізнався, чи погодився б провести бій проти Амосова

Український боєць UFC напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) розповів, що б не вийшов в октагон проти свого земляка Ярослава Амосова (30-1).

Про це він висловився в інтерв'ю BFL PRO.

"Та ні-ні-ні. Не візьмемо, 100 відсотків. Навіщо? Нас тільки двоє зараз в одній ваговій. Ні, такого не буде. Та й вони не будуть. Ярік трішки старший, трішки вищий, тому хай він там, а я буду дивитися, як він там тух-тух", – відповів Донченко.

У своєму останньому поєдинку 5 вересня 2026 року Донченко переміг за одноголосним рішенням суддів Пунахеле Соріано. У своєму наступному бою молодий "проспект" хоче зустрітися з 39-річним Даніелем Родрігесом, якому вже кинув виклик.

Тоді як Амосов у травні 2026-го у домінантному стилі переміг іспанця Хоеля Альвареса, задушивши суперника вже у другому раунді.

Нещодавно Ярослав зізнався, що вже дізнався свого наступного опонента, але не став розкривати його ім'я.