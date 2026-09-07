Донченко: Сподіваюся, що мені дадуть гарний бій в UFC

Український боєць ММА Данило Донченко оцінив перемогу в поєдинку проти Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі та вже обдумує наступний бій.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Ця перемога була важлива для нас усіх. Був сильний суперник на серії з перемог, біля топу. Ми це зробили. Зробили, здається, без проблем. Обличчя чисте, пропущених немає. Ми показали, що просто були кращими у всіх аспектах. Зробили бій, не втратили здоровʼя, обличчя гарне. І просто показали, що у нас є рівень, що можемо дотримуватися плану на бій, що ми з кожним поєдинком стаємо краще і краще. А це тільки початок, адже я розумію, що є багато чому вчитися, багато помилок треба виправляти – я це все зроблю. І будемо битися на рівні, адже ми вже й так зробили великий шлях, але ще стільки багато попереду", - сказав боєць.

Наразі українець очікує новини про свій наступний бій в UFC.

"Ми це будемо проходити разом. Тому дякую усім, дякую всій країні, дякую всім вболівальникам. Будемо рухатися тільки вперед. Сподіваюся, що мені дадуть гарний бій, я ще багато радуватиму вас своїми перемогами. Тому всім дякую", – підсумував Донченко.

Нагадаємо, перемога над Соріано стала для Донченка вже четвертою поспіль у найсильнішій ММА-лізі світу, а його загальний професійний рекорд тепер налічує 15 перемог за 2 поразок.

У вересні 2025-го Данило яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому українець здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Минулий свій поєдинок українець провів у червні на UFC Fight Night 280 у Баку, де здолав шведського бійця Теодора Берггрена.