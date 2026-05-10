Друга легка перемога в UFC: Амосов у домінантному стилі здолав Альвареса

В ніч на неділю, 10 травня, в межах напівсередньої ваги турніру UFC 328 в Ньюарку відбувся поєдинок, в якому українець Ярослав Амосов (30-1) протистояв іспанцю Хоелю Альваресу (23-3).

Перемогу у бою здобув Амосов, задушивши суперника вже у другому раунді.

У першому раунді бійці намагалися відчути темп і не йшли у ближній бій, але Ярослав втомився чекати і почав робити те, що в нього виходить найкраще – боротися. Українець кілька разів намагався накинути "трикутник" руками, але іспанець виривався.

Домінування і тиск від Амосова були просто шаленими, через що Альваресу було важко цьому протистояти. У підсумку першу п'ятихвилинку українець забрав.

Другий раунд розпочався із активного обміну ударами, бійці дали трохи видовища, після чого Ярослав зробив те, до чого і йшов. Амосов таки замкнув "трикутник" і змусив суперника здатися.

Yaroslav Amosov poddaje Joela Alvareza❗️🔥



Ale sekwencja obalenia jaka doprowadziła do tego poddania, poezja. 👌🏻 #UFC328 pic.twitter.com/g0nTPnXdzf — Czas na MMA (@CzasNaMMA) May 10, 2026

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом вже в першому раунді.

Раніше повідомлялося, що Ярослав увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.