Я був дуже здивований: Амосов дізнався ім'я свого наступного суперника

Український боєць UFC Ярослав Амосов (30-1) не приховує свого приємного здивування від вибору наступного суперника, але не став розкривати прізвища майбутнього опонента.

Про це він розповів у своєму Ютуб-каналі.

"Маю інформацію стосовно свого бою. У мене є трохи часу, у мене є бій. Так, ще нічого не підписано, але дуже цікавий бій. Я реально не очікував. Не те щоб я думав – просто навіть не думав про такий бій. Але в підсумку, коли мені сказали, хто, де і коли, я був дуже здивований, але приємно здивований. Я з радістю готовий битися, навіть не думаючи про те, важкі бої, чи неважкі. Хочеш стати кращим – треба битися з усіма, треба йти вперед", – сказав Ярослав.

Амосов анонсував початок тренувального табору. Наразі в українця триває процес відновлення перед самою підготовкою. За його словами, це важливий етап, аби зайти у кемп вже свіжим.

У своєму останньому український боєць UFC у домінантному стилі переміг іспанця Хоеля Альвареса (у травні 2026-го), задушивши суперника вже у другому раунді.

Наразі Амосов посідає 13-те місце у рейтингу UFC у напівсередній вазі.