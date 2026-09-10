Це дуже зручний для мене суперник: Донченко пояснив вибір опонента для наступного бою в UFC

Український боєць UFC у напівсередній вазі Данило Донченко визначився з кандидатурою бажаного наступного суперника після четвертої перемоги в найкращій лізі світу. Юний "проспект" хоче зустрітися з 39-річним Даніелем Родрігесом.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" Данило пояснив, чому вирішив викликати на бій саме Родрігеса.

"Я обрав Родрігеса, тому що він 15-й номер рейтингу. На мою думку, це найзручніший для мене суперник серед бійців топ-15. Думаю, що зараз саме той момент, коли я можу вийти та зробити яскравий хайлайт – здобути дострокову перемогу над Родрігесом", – пояснив Донченко.

За словами українця, ще однією причиною такого вибору є реалістичність отримання цього поєдинку. Донченко розуміє, що після перемоги над Пунахеле Соріано йому навряд чи одразу дадуть бій із кимось із топ-5 або топ-10, тому вирішив не чекати на малоймовірний варіант.

"Мені зараз немає сенсу замахуватися на топ-5 або топ-10, тому що, найімовірніше, мені просто не дадуть такий бій. Тож сенсу в цьому немає. А побитися з бійцем із топ-15, із 15-м номером рейтингу – чому б і ні? Тим паче, що це дуже зручний для мене суперник", – додав боєць.

Нагадаємо, напередодні Донченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

Після поєдинку українець кинув виклик Даніелю Родрігесу, однак ветеран промоушену не оцінив пропозицію Данила, опублікувавши у соцмережах середній палець.

Донченко не залишив цей жест без уваги. Українець зробив скріншот сторіз Родрігеса та опублікував жорстку відповідь у власних соціальних мережах.