Коли виходив, бачив українські прапори: Донченко розповів про підтримку під час бою у Парижі

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) ексклюзивно для "Чемпіона" поділився враженнями від шаленої атмосфери під час свого поєдинку на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

5 вересня 2026 року українець переміг за одноголосним рішенням суддів Пунахеле Соріано.

"Стадіон був просто шалений, дуже багато вболівальників. Звичайно, я чув і наших українських фанатів. Коли виходив, бачив українські прапори. Та й узагалі вся арена кричала "Донченко", коли я бився. І під час бою, і в перервах між раундами, і ще до початку поєдинку.

Це були неймовірні враження. Хочу подякувати всім уболівальникам, а особливо нашим українським фанатам, які змогли бути на арені, підтримувати мене, принести наші прапори та підняти їх угору разом зі мною", – сказав Данило.