Коли виходив, бачив українські прапори: Донченко розповів про підтримку під час бою у Парижі
Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) ексклюзивно для "Чемпіона" поділився враженнями від шаленої атмосфери під час свого поєдинку на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.
5 вересня 2026 року українець переміг за одноголосним рішенням суддів Пунахеле Соріано.
"Стадіон був просто шалений, дуже багато вболівальників. Звичайно, я чув і наших українських фанатів. Коли виходив, бачив українські прапори. Та й узагалі вся арена кричала "Донченко", коли я бився. І під час бою, і в перервах між раундами, і ще до початку поєдинку.
Це були неймовірні враження. Хочу подякувати всім уболівальникам, а особливо нашим українським фанатам, які змогли бути на арені, підтримувати мене, принести наші прапори та підняти їх угору разом зі мною", – сказав Данило.
У своєму наступному бою молодий "проспект" хоче зустрітися з 39-річним Даніелем Родрігесом, якому вже кинув виклик.
Нагадаємо, у вересні 2025-го Данило яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259, ставши переможцем реаліті-шоу "The Ultimate Fighter".