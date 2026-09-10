Я зробив так, щоб він повірив у свою домінацію: Донченко – про шоу в бою із Соріано, фанатів і наступного суперника в UFC

Український боєць UFC у напівсередній вазі Данило Донченко здобув чергову перемогу у найкращій лізі світу, здолавши Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

Українець провів впевнений поєдинок, протягом усіх трьох раундів нав'язуючи супернику власний темп і не дозволяючи йому сповна реалізувати головну зброю – потужні удари.

Після четвертої перемоги в UFC редакція "Чемпіона" поспілкувалася з Данилом Донченком. Боєць розповів про небезпечні сторони Соріано, власний перформанс наприкінці поєдинку, неймовірну атмосферу в Парижі та пояснив, чому хоче наступним суперником бачити 39-річного Даніеля Родрігеса.

– Пунахеле Соріано славиться потужним ударом і фізичною міццю. Чи був момент за ці три раунди, коли він змусив тебе реально похвилюватися, чи ти контролював дистанцію від першої до останньої секунди?

– Соріано справді славиться потужним ударом і взагалі він дуже сильний фізично. Тому весь поєдинок потрібно було тримати дистанцію, залишатися максимально зосередженим і не вступати з ним у бездумний обмін ударами. Вважаю, що я дуже добре виконав геймплан: постійно рухався, не давав йому влучати своїми "гарматами" й загалом повністю нейтралізував його найсильнішу сторону. Тому весь бій пройшов під мою диктовку.

– Було відчуття, що з кожним влучанням ти ставав дедалі впевненішим, а наприкінці взагалі влаштував шоу біля сітки. Чи варто тепер очікувати від тебе схожий перформанс у кожному бою, чи ти просто зрозумів, що Соріано вже не може тобі нічого зробити?

– Я й на початку був упевнений у собі, але після кожного влучання та нокдауну ця впевненість ставала ще більшою. Я просто довів справу до кінця. У якийсь момент зрозумів, що вже не закінчу бій достроково, тому вирішив додати трохи шоу.

Навіть коли він мене підняв, могло здатися, що це його момент домінації. Але я зробив так, щоб він повірив, ніби саме зараз контролює ситуацію. Він трохи розслабився, а я скористався цим моментом і просто пограв на публіку.

Знущання Донченка над суперником Getty Images

– Французька публіка завжди створює неймовірну атмосферу на трибунах. Як тобі атмосфера арени в Парижі? Чи чув ти вигуки українських уболівальників?

– Стадіон був просто шалений, дуже багато вболівальників. Звичайно, я чув і наших українських фанатів. Коли виходив, бачив українські прапори. Та й узагалі вся арена кричала "Донченко", коли я бився. І під час бою, і в перервах між раундами, і ще до початку поєдинку.

Це були неймовірні враження. Хочу подякувати всім уболівальникам, а особливо нашим українським фанатам, які змогли бути на арені, підтримувати мене, принести наші прапори та підняти їх угору разом зі мною.

– Чому для наступного бою ти обрав саме 39-річного Даніеля Родрігеса? Не хотілося замахнутися на когось більш зіркового?

– Я обрав Родрігеса, тому що він 15-й номер рейтингу. На мою думку, це найзручніший для мене суперник серед бійців топ-15, і я думаю, що зараз саме той момент, коли я можу вийти та зробити яскравий хайлайт – здобути дострокову перемогу над Родрігесом.

Мені зараз немає сенсу замахуватися на топ-5 або топ-10, тому що, найімовірніше, мені просто не дадуть такий бій. Тож сенсу в цьому немає. А побитися з бійцем із 15-м номером рейтингу – чому б і ні? Тим паче, що це дуже зручний для мене суперник.

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Нагадаємо, у вересні 2025-го Данило яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259, ставши переможцем реаліті-шоу "The Ultimate Fighter".

У лютому українець здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Третій свій поєдинок українець провів у червні на UFC Fight Night 280 у Баку, де здолав шведського бійця Теодора Берггрена.

Четвертою звитягою у межах найкращої ліги світу стала перемога над Соріано. Тепер загальний професійний рекорд українця налічує 15 перемог та 2 поразки.