Донченко впевнено переміг Соріано на турнірі UFC у Парижі

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) упевнено переміг Пунахеле Соріано (13-5) у межах турніру UFC Fight Night 287, що відбувся в столиці Франції, Парижі.

Поєдинок пройшов усі три раунди та завершився одноголосим рішенням суддів – 30-27, 30-27, 29-28.

Вже у першому раунді Донченко проявив ініціативу і двічі відправив суперника в нокдаун, хоч і не зумів добити суперника.

Другий раунд пройшов у спокійнішому темпі, однак українець більше наносив точних ударів і тримав суперника на зручній дистанції, не даючи йому пройти в ноги.

Лише в третьому раунді Соріано зумів перевести бій у партер, однак користі це американцю не принесло, адже Донченко в лежачому положені провів чимало ударів ліктями.

Daniil got it DONE 💪@DonchenkoUFC makes it 4-0 in the UFC after a UD win at #UFCParis!



[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/YMVlVpBXxa — UFC (@ufc) September 5, 2026

Після бою український боєць викликав на бій американського бійця Даніеля Родрігеса.

Для українця цей поєдинок став третім у 2026 році. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Донченко здобув перемогу над шведом Теодором Берггреном (8-4). Після цього бою українець заявив про бажання виступити на турнірі в Парижі.

