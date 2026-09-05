Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон ММА

Донченко впевнено переміг Соріано на турнірі UFC у Парижі

Станіслав Лисак — 5 вересня 2026, 23:38
Донченко впевнено переміг Соріано на турнірі UFC у Парижі
Getty Images

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) упевнено переміг Пунахеле Соріано (13-5) у межах турніру UFC Fight Night 287, що відбувся в столиці Франції, Парижі.

Поєдинок пройшов усі три раунди та завершився одноголосим рішенням суддів – 30-27, 30-27, 29-28.

Вже у першому раунді Донченко проявив ініціативу і двічі відправив суперника в нокдаун, хоч і не зумів добити суперника.

Другий раунд пройшов у спокійнішому темпі, однак українець більше наносив точних ударів і тримав суперника на зручній дистанції, не даючи йому пройти в ноги.

Лише в третьому раунді Соріано зумів перевести бій у партер, однак користі це американцю не принесло, адже Донченко в лежачому положені провів чимало ударів ліктями.

Після бою український боєць викликав на бій американського бійця Даніеля Родрігеса.

Для українця цей поєдинок став третім у 2026 році. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Донченко здобув перемогу над шведом Теодором Берггреном (8-4). Після цього бою українець заявив про бажання виступити на турнірі в Парижі.

UFC Данило Донченко

UFC

Українець Донченко поб'ється із Пунахеле Соріано в мейн-карді UFC Fight Night 287: анонс турніру
Росіянина відправили спати: китайський боєць жорстко нокаутував брата Хабіба на турнірі UFC
Легенда ММА Барбоза оголосив про завершення кар’єри після поразки на UFC 330
Махачев переміг Гері та захистив титул чемпіона UFC
Дерн успішно захистила титул UFC у бою з Робертсон

Останні новини