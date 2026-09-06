Головний бій на 5 раундів у кінці року: Донченко назвав ім'я наступного суперника в UFC

Український боєць ММА Данило Донченко висловився про поєдинок проти Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

Нагадаємо, бій пройшов усі три раунди та завершився перемогою українця одноголосим рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28).

Після поєдинку 25-річний проспект дав інтерв'ю в центрі "клітки" колишньому чемпіону організації Майклу Біспінгу.

"Я говорив: нокаут у першому раунді – і більше жодних розмов. Але я не зміг фінішувати Пуну – він міцний хлопець. Майже вийшло в першому раунді, проте він досвідчений, практично боєць із топ-15. Що ж, значить, наступного разу обов'язково повернуся і зроблю фініш".

Коли Біспінг вже збирався відпустити українця святкувати успіх, Донченко буквально вихопив мікрофон та прямо заявив босам промоушену, кого прагне побачити на протилежному боці октагону.

"Я хочу кинути виклик, я хочу битися з Даніелем Родрігесом. Кінець року, останній турнір наприкінці року. Ну а якщо ні – головний бій на 5 раундів в Apex у Лас-Вегасі був би чудовим варіантом".

Нагадаємо, перемога над Соріано стала для Донченка вже четвертою поспіль у найсильнішій ММА-лізі світу, а його загальний професійний рекорд тепер налічує 15 перемог за 2 поразок.

У вересні 2025-го Данило яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому українець здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Минулий свій поєдинок українець провів у червні на UFC Fight Night 280 у Баку, де здолав шведського бійця Теодора Берггрена.