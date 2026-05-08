Воював за Ірпінь, ховав пояс серед руїн і тепер підкорює UFC: історія Ярослава Амосова

У ніч на неділю, 10 травня, Ярослав Амосов проведе свій другий бій у UFC. Суперником українця стане Хоель Альварес – один із найбільш небезпечних бійців напівсередньої ваги. Для Амосова це ще один крок у новому етапі кар'єри, який кілька років тому взагалі міг не відбутися.

Його історія – це не просто шлях бійця до великого промоушену. Це історія людини, яка пережила війну, втратила дім, захищала рідне місто зі зброєю в руках, а потім повернулася в клітку так, ніби нічого не сталося.

Але почалося все задовго до UFC.

Ярослав народився у 1993 році в Ірпені – місті поруч із Києвом, яке тоді асоціювалося зі спокійними дворами, електричками до столиці та звичайним життям передмістя. Сам Амосов неодноразово говорив, що спорт у його житті з'явився дуже рано. Спочатку це була вільна боротьба – класичний фундамент для багатьох майбутніх бійців MMA.

Як і у багатьох дітей 90-х, спорт для нього був не просто хобі. Це була дисципліна, режим і середовище, яке формувало характер. Тренування часто були важчими за самі змагання: старі зали, мінімум комфорту, постійна конкуренція і необхідність буквально "вигризати" собі місце.

Згодом до боротьби додалося бойове самбо – дисципліна, яка пізніше стане однією з головних основ його стилю в MMA. Саме тут Амосов почав формуватися як універсальний боєць: не просто борець чи ударник, а людина, яка вміє адаптуватися до будь-якого суперника.

У 15 років він почав регулярно їздити тренуватися до Києва. Сьогодні це звучить буденно, але тоді для молодого спортсмена це був майже окремий стиль життя. Ранкові поїздки, виснажливі тренування, повернення додому пізно ввечері – усе це поступово перетворювало спорт із захоплення на головну справу його життя.

Цікаво, що навіть у молодому віці Амосов не виглядав "шумним" спортсменом. У ньому не було показової агресії чи бажання постійно бути в центрі уваги. На фоні багатьох майбутніх MMA-бійців він виглядав спокійним і навіть трохи закритим. Але саме ця холодна дисципліна згодом стане його величезною перевагою.

Перші серйозні успіхи до Амосова прийшли саме у бойовому самбо. На початку 2010-х він поступово перетворювався на одного з найсильніших молодих самбістів Європи.

У 2012 році Ярослав виграв чемпіонат Європи з бойового самбо. І це був момент, коли стало зрозуміло: перед українським спортом з'являється атлет дуже високого рівня.

Але паралельно з успіхами у самбо починалася інша історія – MMA.

Тоді змішані єдиноборства в Україні ще не мали тієї популярності, яка є зараз. Не було величезних контрактів, медійності чи уваги великих платформ. Для багатьох бійців MMA залишалося швидше ризикованою авантюрою, ніж реальною кар'єрою.

Амосов дебютував у професійних змішаних єдиноборствах у 2012 році на турнірі CSFU: MMA Kiev Cup. Його суперником став росіянин Віталій Майстренко, а сам бій тривав недовго – Ярослав нокаутував опонента вже у першому раунді.

І тут важливо розуміти контекст. Багато бійців, які переходили із самбо чи боротьби в MMA, мали проблеми з адаптацією. Але Амосов дуже швидко зрозумів специфіку клітки. Він не намагався хаотично йти вперед чи перетворювати бої на "заруби". Навпаки – уже тоді його стиль виглядав дуже дорослим.

Він постійно контролював дистанцію, грамотно використовував боротьбу і майже не панікував у складних ситуаціях. Для молодого бійця це виглядало незвично.

Паралельно Амосов продовжував домінувати у самбо. У 2013, 2014 та 2015 роках він ставав чемпіоном світу, а також ще двічі вигравав чемпіонати Європи.

Фактично в той період він жив одразу у двох світах: вдень – самбо, ввечері – MMA. І саме тоді почала формуватися його головна репутація – людини, яку дуже важко перемогти.

З 2013-го по 2017-й рік кар'єра Амосова розвивалася майже ідеально. Він проводив бої на різних турнірах, поступово набираючи досвід і збираючи перемоги одну за одною. Причому робив це дуже впевнено. Більшість суперників просто не могли впоратися з його темпом і контролем.

На той момент у MMA вже починала домінувати ера гучних образів і трештоку. Бійці продавали себе через конфлікти, скандали і провокації. Амосов був повною протилежністю.

Він майже не створював шуму навколо себе, не намагався "грати персонажа" і не влаштовував шоу на пресконференціях. Але всередині клітки його стиль виглядав максимально неприємним для будь-якого суперника. Саме тому в MMA-середовищі його почали називати одним із найбільш недооцінених бійців Європи.

До 2017 року рекорд українця вже виглядав лякаюче – 18 перемог без жодної поразки. Причому 16 із них були достроковими. І тоді стало очевидно: наступний крок – великий міжнародний промоушен. Саме так у його кар'єрі з'явиться Bellator, і почнеться найважливіший етап життя Амосова.

У 2018 році кар'єра Ярослава вийшла на абсолютно новий рівень. Після багаторічної серії перемог українець підписав контракт із Bellator – другим за масштабом ММА-промоушеном світу після UFC.

На той момент Bellator активно будував конкуренцію з UFC, підписував зірок і намагався створити власних суперчемпіонів. Для Амосова це був шанс довести, що він здатний бути не просто сильним європейським бійцем, а претендентом на світове визнання.

Його дебют відбувся у липні 2018 року проти досвідченого американця Геральда Гарріса. Багато хто очікував, що українець матиме проблеми через різницю в рівні опозиції, але бій вийшов доволі одностороннім. Амосов спокійно контролював темп, нав'язував боротьбу і переміг одностайним рішенням суддів. Тоді стало зрозуміло: він дуже швидко адаптувався до великої сцени.

Далі почалося те, що згодом стане фірмовим стилем Амосова – методичне знищення будь-яких сумнівів у його рівні. Він не влаштовував яскравих нокаутів кожні вихідні, не кричав на пресконференціях і не продавав бої через конфлікти. Але майже кожен суперник виглядав поруч із ним безпорадно. Його стиль часто називали "незручним". Насправді ж він був просто максимально ефективним.

До титульного бою Амосов підійшов із бездоганним рекордом і статусом одного з найнеприємніших суперників дивізіону. Але попереду був найважчий тест у кар'єрі – Дуглас Ліма.

На той момент бразилець був справжнім обличчям Bellator. Він володів поясом понад чотири роки, нокаутував топових суперників і вважався одним із найнебезпечніших бійців світу незалежно від промоушену. Багато експертів перед боєм сумнівалися, що Амосов зможе нав'язати чемпіону свій стиль. Але в червні 2021 року українець видав, мабуть, найкращий виступ у своїй кар'єрі.

Амосов не просто переміг Ліму – він фактично "вимкнув" його сильні сторони. Амосов контролював дистанцію, постійно нав'язував боротьбу і виглядав швидшим практично в кожному епізоді. Після п'яти раундів судді одноголосно віддали перемогу українцю. Так Ярослав став першим українським чемпіоном в історії Bellator.

Цікаво, що навіть після такого досягнення Амосов не перетворився на медійну суперзірку. Він залишався тим самим спокійним хлопцем з Ірпеня, який більше говорив у клітці, ніж перед камерами. Але саме в цей момент його кар'єра мала вийти на новий рівень. І тут почалася зовсім інша історія – не спортивна.

24 лютого 2022 року Амосов зустрів у рідному Ірпені. Його наступний бій уже був запланований – захист титулу проти Майкла Пейджа на легендарному "Вемблі" у Лондоні. Але після початку повномасштабного вторгнення все це перестало мати значення. Ярослав вступив до тероборони і залишився захищати Київщину.

Світ MMA тоді був шокований: чинний чемпіон великого американського промоушену не виїжджає на збори, а бере до рук зброю і патрулює рідне місто. Сам Амосов пізніше згадував, що в ті дні він взагалі не думав про кар'єру.

"Я не знав, що буде через п'ять хвилин", – говорив він.

Окремою історією став його чемпіонський пояс Bellator. Під час бойових дій він залишався у будинку матері Ярослава в Ірпені. Сам будинок був серйозно зруйнований, але після звільнення міста Амосов повернувся до руїн і зміг знайти пояс серед уламків.

Фото українця з поясом Bellator на фоні знищеного будинку облетіло весь світ. І в той момент Амосов перестав бути просто чемпіоном MMA. Він став одним із символів українського спорту під час війни.

У 2023 році Амосов повернувся в клітку і захистив титул проти Логана Сторлі, якого вже перемагав раніше. Його рекорд став 27-0 – цифра, яка виглядала майже нереально для сучасного MMA. Але восени того ж року сталася перша велика невдача.

У бою проти Джейсона Джексона українець зазнав першої поразки у професійній кар'єрі та втратив чемпіонський пояс. Для багатьох бійців такий момент стає психологічним ударом, після якого кар'єра починає сипатися. Але Амосов ніколи не виглядав людиною, яка живе емоціями.

Після завершення контракту з Bellator він поставив перед собою головну мету – UFC. Щоб отримати шанс, Ярослав провів бій у CFFC, де швидко розібрався з американцем Кертісом Міллендером. І вже незабаром стало відомо: українець офіційно підписав контракт із UFC.

Yaroslav Amosov has 12 wins by submission and 6 of them are specifically by Anaconda Choke. pic.twitter.com/K6zPbx4TC3 — Clint MacLean (@DieHardMMAPod) May 6, 2026

Його дебют у найвідомішому промоушені світу відбувся у грудні 2025 року проти ветерана Ніла Магні. І Амосов зробив те, що вміє найкраще – переміг достроково, завершивши бій задушливим прийомом.

Тепер його історія починається заново. Тільки вже на найбільшій сцені у світі MMA.