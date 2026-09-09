Настав час вибити його з рейтингу: Донченко жорстко відповів Родрігесу після відмови вийти із ним на бій

Український боєць Данило Донченко продовжує розпалювати можливе протистояння з американцем Даніелем Родрігесом після своєї перемоги над Пунахеле Соріано.

Після бою українець кинув виклик 40-річному Родрігесу, однак відповідь потенційного суперника виявилася максимально лаконічною та провокаційною.

Американський боєць опублікував у своїх Instagram Stories цитату Донченка, в якій українець звертається до нього, а у відповідь продемонстрував лише середній палець.

Донченко не залишив цей жест без уваги. Українець зробив скріншот сторіз Родрігеса та опублікував жорстку відповідь у власних соціальних мережах.

"Даніель зрозумів, наскільки важким буде для нього цей бій… Я його не звинувачую – ніхто не хоче пропускати мої удари, особливо коли тобі вже 40 років… Але для мене настав час вибити його з рейтингу", – написав Донченко.

Нагадаємо, перемога над Соріано стала для Донченка вже четвертою поспіль у найсильнішій ММА-лізі світу, а його загальний професійний рекорд тепер налічує 15 перемог за 2 поразок.

У вересні 2025-го Данило яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому українець здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Третій свій поєдинок українець провів у червні на UFC Fight Night 280 у Баку, де здолав шведського бійця Теодора Берггрена.