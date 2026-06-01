Не знають, куди дивитися: наречена Джейка Пола підкорила фанатів відео в бікіні та гігантською обручко

Нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Леердам знову опинилася в центрі уваги своїх шанувальників.

Олімпійська чемпіонка опублікувала у соцмережах атмосферне відео з відпочинку біля басейну. На кадрах спортсменка з'явилася у бікіні, демонструючи чудову фізичну форму, яку вона відшліфувала під час підготовки до Олімпійських ігор у Мілані.

Втім, увагу підписників привернула не лише спортивна фігура Ютти.

Читайте також : Фото Зіркова Лердам поділилася стильною фотосесії для відомого спортивного бренду

На початку відео спортсменка спеціально показала свою розкішну обручку, яку їй подарував американський боксер і блогер Джейк Пол після заручин.

Шанувальники швидко заполонили коментарі. Багато хто жартував, що під час перегляду відео складно зрозуміти, що вражає більше — чемпіонська форма спортсменки чи величезний діамант на її руці.

Нагадаємо, Лердам виграла забіг на 1000 метрів у Мілані минулого місяця та посіла друге місце на дистанції 500 метрів.

Спортсменка отримає за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму.

Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.