Мбаппе – син повії: фанати ПСЖ жорстко принизили зірку Реала після другого поспіль тріумфу в ЛЧ

Схоже, у Парижі досі не пробачили Кіліану Мбаппе його відхід із клубу.

Після перемоги ПСЖ над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів та другого поспіль тріумфу в турнірі французькі вболівальники вирішили згадати свого колишнього лідера.

Під час святкувань на вулицях Парижа фанати зарядили образливу кричалку на адресу нинішнього форварда Реала:

"Мбаппе – син повії".

Особливої іронії ситуації додає те, що ПСЖ роками намагався виграти Лігу чемпіонів саме з Мбаппе у складі. Француз був обличчям проєкту, навколо нього будувалася команда, однак головний європейський трофей клубу так і не підкорився.

Все змінилося після літа 2024 року. Тоді Мбаппе залишив Париж і на правах вільного агента перейшов до мадридського Реала. А вже без свого головного бомбардира ПСЖ несподівано виграв Лігу чемпіонів, а тепер додав до колекції й другий поспіль титул.

Відносини між футболістом і колишнім клубом після розставання також складалися непросто. Після переходу Мбаппе заявив про заборгованість із боку ПСЖ щодо зарплати, премій та підписного бонусу. Суперечка переросла у тривале судове протистояння на десятки мільйонів євро, яке неодноразово потрапляло на шпальти французьких ЗМІ.

