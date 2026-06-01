Обіцяв і приїхав: зірка Барселони розчулив фанатів зустріччю з дівчинкою, яка бореться з раком

Нападник Барселони та капітан збірної Польщі Роберт Левандовський вкотре довів, що залишається великим не лише на футбольному полі.

Польський форвард долучився до благодійної ініціативи Cancer Fighters ("Борці з раком") та відвідав маленьких пацієнтів центру "Мис Надії" у Вроцлаві. Особливо зворушливою стала його зустріч із дівчинкою, якій він раніше пообіцяв приїхати особисто.

Разом із Левандовським до дітей завітали музиканти Латвоганг і Бедоес — автори благодійного треку "Дис проти раку". Саме навколо цієї пісні згодом розгорнулася масштабна кампанія зі збору коштів для онкохворих дітей.

Ініціатива виявилася надзвичайно успішною: загалом вдалося зібрати понад 280 мільйонів злотих на допомогу маленьким пацієнтам.

Після зустрічі футболіст поділився емоціями у своїх соцмережах.

"Сьогодні був особливий день із підопічними Cancer Fighters. Стільки емоцій, усмішок і натхнення. Діти, бажаю вам міцного здоров'я, сил і якомога більше прекрасних моментів. Ви справжні воїни", — написав Левандовський.

Нагадаємо, польський нападник покине Барселону після завершення сезону.

Роберт виступав за каталонців з літа 2022-го. Відтоді провів за "блаугранас" 193 гри (120 голів та 24 асисти) та завоював 7 трофеїв.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 польський нападник відзначився 19 м'ячами та 4 гольовими передачами у 46-ти матчах.