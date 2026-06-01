Два привози в одній атаці: воротар подарував гол, але нападник примудрився осоромитися ще більше

Футбол іноді дарує моменти, які неможливо пояснити логікою. Саме такий епізод стався у матчі між Кіндією та Фарулом за право виступати в елітному дивізіоні Румунії.

Наприкінці зустрічі, яка завершилася бойовою нічиєю 3:3, голкіпер гостей припустився грубої помилки. Воротар невдало зіграв із м'ячем і буквально подарував його супернику неподалік власних воріт. Здавалося, що це стовідсотковий гол.

Перед нападником опинилися майже порожні ворота та ідеальна можливість принести своїй команді перемогу. Уболівальники вже почали святкувати взяття воріт, але сталося те, чого ніхто не очікував.

Форвард примудрився змарнувати момент, який зазвичай реалізують навіть у дитячому футболі. Замість того щоб спокійно відправити м'яч у сітку, він невдало розпорядився подарунком долі та залишив рахунок незмінним.

