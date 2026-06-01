Російський журналіст залишився ні з чим: герой фіналу ЛЧ відмовився говорити російською після тріумфу ПСЖ

Богдан Войченко — 1 червня 2026, 08:38
Грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія став одним із головних героїв святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, але увагу фанатів привернула не лише його гра.

Після фінального свистка, який зафіксував перемогу парижан над Арсеналом (1:1, 4:3 пен), до футболіста звернувся російський журналіст із проханням дати короткий коментар російською мовою.

Втім, розмова завершилася майже одразу.

25-річний грузин ввічливо відмовився від інтерв'ю, коротко відповівши, що не може говорити та попросив вибачення.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 ПСЖ здолав Арсенал і вдруге поспіль став переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Також ця перемога стала історичною і для Іллі Забарного. Він став лише четвертим українцем за часів незалежності, який виграв Лігу чемпіонів.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фіналу Лігу чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом.

