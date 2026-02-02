Показала лаштунки Australian Open: Світоліна поділилася атмосферними кадрами з Австралії

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з підписниками атмосферною фотодобіркою з Австралії, де не так давно завершила свої виступи на одному з найпрестижніших тенісних турнірів світу.

У серії світлин спортсменка показала різні сторони свого життя під час змагань: моменти відпочинку, тренувальні будні, процес відновлення та реабілітації, а також теплі повсякденні кадри поза кортом.

Публікація вийшла не лише красивою, а й символічною. Світоліна підписала її фразою:

"Любий читачу, перегорни сторінку".

Нагадаємо, Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.

У наступному етапі змагань Еліна не зуміла вперше в кар'єрі вийти в фінал турніру Grand Slam, поступившись у півфіналі Australian Open першій ракетці світу "нейтральній" Аріні Сабалєнці.