Футболісти Реала зіграли у теніс проти Надаля і Сіннера, влаштувавши шоу на Бернабеу
Мадридський Реал Мадрид незвично підготувався до турніру Madrid Open, тимчасово перетворивши Сантьяго Бернабеу на тенісну арену. На стадіоні облаштували корти, де футболісти "вершкових" отримали шанс спробувати себе в іншому виді спорту.
До імпровізованих матчів долучилися й зірки світового тенісу. Тібо Куртуа вийшов на корт разом із легендарним Рафаель Надаль, тоді як Джуд Беллінгем об'єднався з Яннік Сіннер. Відео з події швидко розлетілися мережею, викликавши інтерес уболівальників.
До заходу долучився й президент клубу Флорентіно Перес, який отримав символічну роль судді.
Незвичний формат дозволив гравцям Реала змінити обстановку між матчами, а тенісисти охоче підтримали ідею, створивши яскраве спортивне шоу просто на легендарній арені.
