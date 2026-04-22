Ястремська засвітила розкішний відпочинок у Монако з коханим

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася новими кадрами зі свого життя, показавши, як проводить час у Монако.

Спортсменка опублікувала серію світлин, на яких вона прогулюється старовинними вуличками, насолоджується атмосферою міста та розкішними краєвидами.

На фотографіях Ястремська виглядає розслабленою та щасливою, проводячи час у компанії близьких людей.

Окрім мальовничих локацій, тенісистка також показала моменти відпочинку з коханою людиною та друзями, що додало публікації особливої теплоти.

"Тиждень вдома був прекрасним", – підписала фото Даяна.

Нагадаємо, Ястремська зіграє в основній сітці турніру в Мадриді, разом із Еліною Світоліною, Мартою Костюк, Олександрою Олійниковою та Дарією Снігур.

