Костюк після перемоги на турнірі в Руані вразила фанатів стильним образом з місцевого собору

Українська тенісистка Марта Костюк після завершення турніру в Руані поділилася новим дописом у соцмережах, у якому показала атмосферні кадри з однієї з головних архітектурних пам'яток міста – Руанського собору.

Спортсменка опублікувала світлини як із середини собору, так і ззовні, продемонструвавши його масштаб та деталі готичної архітектури.

На фото Костюк з'явилася у стильному образі, що додало публікації особливого настрою та естетики.

Свій допис тенісистка підписала фразою: "З Нотр-Дам де Руан, зблизька".

Нагадаємо, у вирішальному поєдинку на турнірі в Руані Марта Костюк обіграла співвітчизницю Вероніку Подрез з рахунком 6:3, 6:4, а сам матч тривав 1 годину 21 хвилину.

Костюк здобула другий титул WTA після трофею в Остіні, датованого 2023 роком.