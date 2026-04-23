Фанатка Реала на одну ніч: Костюк підтримала Луніна на трибунах Бернабеу
Українська тенісистка Марта Костюк відвідала матч 33-го туру чемпіонату Іспанії, у якому Реал Мадрид зустрічався з Алавес.
Спортсменка побувала на трибунах легендарного стадіону Сантьяго Бернабеу у Мадриді та поділилася атмосферою гри у соцмережах.
Костюк опублікувала фото та відео зі стадіону, показавши емоції від перебування на одному з найвідоміших футбольних арен світу.
"Фанатка мадридського Реала на одну ніч", – написала тенісистка.
Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "вершкових" із рахунком 2:1. Весь матч провів у старті український голкіпер Андрій Лунін.
