Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Фанатка Реала на одну ніч: Костюк підтримала Луніна на трибунах Бернабеу

Богдан Войченко — 23 квітня 2026, 01:00
Instagram
Українська тенісистка Марта Костюк відвідала матч 33-го туру чемпіонату Іспанії, у якому Реал Мадрид зустрічався з Алавес.

Спортсменка побувала на трибунах легендарного стадіону Сантьяго Бернабеу у Мадриді та поділилася атмосферою гри у соцмережах.

Костюк опублікувала фото та відео зі стадіону, показавши емоції від перебування на одному з найвідоміших футбольних арен світу.

"Фанатка мадридського Реала на одну ніч", – написала тенісистка.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою "вершкових" із рахунком 2:1. Весь матч провів у старті український голкіпер Андрій Лунін.

