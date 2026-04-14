Знайшов собі заняття на пенсії: Ломаченко несподівано з’явився на Великдень і здивував усіх

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко несподівано з'явився на публіці після тривалої паузи, але цього разу не у спортивному контексті, а під час великоднього богослужіння у рідному місті Білгород-Дністровський.

Ексбоксер долучився до святкової служби в одному з місцевих храмів, чим одразу привернув увагу як фанатів, так і спортивної спільноти.

Відео з цієї події було опубліковане у соцмережах, і воно швидко розлетілося, викликавши активні обговорення.

На кадрах видно, як Ломаченко не просто присутній серед парафіян, а бере безпосередню участь у службі, допомагаючи священнику та несучи кропильницю зі святою водою.

Нагадаємо, Василь завершив кар'єру в червні минулого року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.

