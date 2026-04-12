Гераскевич у компанії тенісної збірної і домашні паски футболістів: як українські спортсмени святкують Великдень

12 квітня Україна святкує Великдень – одне з найважливіших християнських свят, що символізує перемогу життя над смертю. У 2026 році православні та греко-католики відзначають Воскресіння Христове в один день, і, схоже, навіть найзірковіші українські спортсмени цього разу зробили паузу у своїх графіках заради головного – родини, традицій і домашнього затишку.

На честь великого свята "Чемпіон" зібрав усіх українських спортсменів в одному місці, щоб показати, хто і як проводить Великдень.

Футболісти, як і годиться, провели цей день у сімейному колі. Родина Олександр Зінченко з Аякс вирішила не шукати легких шляхів – писанки фарбували власноруч, а паски пекли вдома.

Аналогічної традиції дотрималася і сім'я Сергій Сидорчук: разом із дітьми вони не лише приготували святкову випічку, а й прикрасили її, перетворивши процес на справжній сімейний ритуал.

Не обійшлося й без "обов'язкової програми" – походів до церкви. Своїми великодніми кошиками похизувалися Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Юхим Конопля та інші зірки.

До святкування долучилися і легенди: Олександр Алієв провів день із дітьми, Артем Мілевський та Євген Селезньов – у компанії коханих, а Олександр Шовковський разом із дружиною відвідав церкву та освятив паски.

Втім, не лише футболісти задали святковий тон. Збірна України з тенісу після перемоги у межах Кубку Біллі Джин Кінг поласувала пасками у компанії із відомим скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Зіркова дзюдоїстка Дар'я Білодід також показала, як святкує Великдень вдома – з традиційними писанками та паскою.

Атмосферу домашнього затишку продемонструвала і спортивна родина Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук, які поділилися домашніми пасками.

Окрему увагу привернула родина Олександра Усика: поки сам чемпіон готується до майбутнього бою з Ріко Верховеном, його дружина Катерина Усик разом із дітьми створювала великодній настрій – фарбувала писанки та підтримувала домашні традиції.

Українська фехтувальниця Влада Харькова також сходила у церкву, посвятивши традиційний кошик із багатьма смаколиками.