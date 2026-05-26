Звідси був план на бій з Усиком? Верховен висміяв власну тактику після поєдинку з українцем

Після видовищного поєдинку проти Олександра Усика Ріко Верховен вирішив потішити своїх уболівальників не черговим тренувальним роликом, а добряче посміятися над самим собою.

Нідерландський кікбоксер опублікував у соцмережах кумедне відео, в якому порівняв власну стійку та манеру рухатися в рингу з одним із найсмішніших епізодів культової комедії "Я, знову я та Ірен".

На кадрах поруч демонструються фрагменти бою Верховена проти Усика та сцена з фільму, де персонаж у виконанні Джима Керрі комічно "боксує" повітря, виконуючи максимально дивні рухи.

Сам Ріко супроводив відео дотепним підписом:

"Звідки взялася моя стратегія на бій з Усиком?"

Публікація миттєво розлетілася соцмережами. У коментарях фанати відзначили, що навіть після болючої поразки Верховен не втрачає почуття гумору та вміє посміятися над собою.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбувся біля пірамід Гізи в Єгипті. Попри дуже конкурентний початок зустрічі та активний тиск з боку нідерландця, українець зумів переламати хід бою й у 11-му раунді здобув перемогу технічним нокаутом.

Після поєдинку Верховен висловив невдоволення передчасною зупинкою поєдинку. Згодом команда кікбоксера подала апеляцію на результат бою з Усиком.

Раніше повідомлялося, що нідерландського кікбоксера відсторонили від поєдинків після бою з Олександром.