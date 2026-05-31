Азім за три раунди знищив 36-річного Клаггетта

Олександр Булава — 31 травня 2026, 13:09
23-річний британський боксер першої напівсередньої ваги Адам Азім (15-0, 12 КО) переміг 36-річного канадця Стіва Клаггетта (40-9-2, 28 КО).

Поєдинок на стадіоні "Вемблі" достроково завершився у третьому раунді.

Британець захопив ініціативу з перших хвилин та вже у другому раунді він суперника в нокдаун.

У третій трихвилинці рефері змушений був вмішатися, оскільки канадець перестав відповідати на удари Азіма та зупинив бій.

Азім востаннє виходив на ринг у листопаді 2025 року, коли технічним нокаутом у 12-му раунді здолав Курта Скобі. Натомість Клаггетт свій останній бій провів у березні 2026-го, здобувши перемогу над Алехандро Фріасом Родрігесом.

Напередодні чемпіон WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) захистив свій титул у бою проти ексчемпіона в напівлегкій вазі Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).

Також чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.

