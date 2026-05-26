Не можна звинувачувати рефері: легендарний тренер став на захист судді після бою Усик – Верховен

Легендарний американський тренер Тедді Атлас прокоментував одну з найбільш обговорюваних тем після перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном у Єгипті.

Нагадаємо, український чемпіон здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Після нокдауну Верховен зумів піднятися, однак після серії ударів Усика рефері зупинив поєдинок.

Втім, Атлас категорично не погодився з такою критикою. За словами тренера, команда його шоу навіть окремо засікала час після нокдауну, і Верховен фактично отримав близько 30 секунд на відновлення замість стандартних восьми.

"Ми самі засікали час. Минуло не вісім секунд, а близько тридцяти. Він отримав достатньо часу, щоб відновитися. Я дійсно вважаю, що рефері ухвалив рішення ще до гонгу. Він уже був готовий зупинити бій. Тому звинувачувати його не можна", – заявив Атлас.

Також американець відповів тим, хто вважає, що суддя мав дочекатися завершення раунду через те, що до гонгу залишалося лише кілька секунд.

"Для тих, хто каже, що рефері знав про останні десять секунд – це не його робота. Згадайте бій Хуліо Сезара Чавеса проти Мелдріка Тейлора, який зупинили за кілька секунд до завершення. Я зараз виступаю адвокатом рефері. Якщо я вважаю, що людина права, я її захищаю. А якщо ні – критикую", – додав фахівець.

Нагадаємо, після поєдинку Верховен висловив невдоволення передчасною зупинкою поєдинку. Згодом команда кікбоксера подала апеляцію на результат бою з Усиком.

Натомість український боксер доволі зухвало відреагував на протест суперника щодо результату їхнього поєдинку.

