Аргентина – Алжир: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У середу, 17 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Аргентини та Алжиру.

Поєдинок на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті розсудить польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марчиняком. Матч розпочнеться о 04:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Аргентина – Алжир безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу чинних чемпіонів світу аргентинців, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,44. Нічия – 4,65. Тріумф Алжиру – 8,00.

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Нагадаємо, до групи J також потрапили збірні Австрії та Йорданії. Їхній поєдинок відбудеться 17 червня о 07:00.