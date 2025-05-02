Що потрібно збірній України, щоб вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу

Що відбувається зі спортом в Україні? Минулого року футзальна збірна сенсаційно виграла бронзу на чемпіонаті світу, а нещодавно вперше в історії зі 100% показником перемог вийшла на Євро.

Зараз же національна команда з хокею за крок від чергової сенсації. Погодьтеся, перемога на чемпіонаті світу 2024 в Дивізіоні IВ вже була неймовірним успіхом, але вже за рік ця ж збірна всерйоз претендує на повернення в еліту, вперше за майже 20 років.

На чемпіонаті світу в Дивізіоні IA залишився один тур, Україна 3 травня зіграє проти Японії. Чемпіон вирішив розібратися, за яких умов українці зможуть піти на підвищення.

Яка наразі ситуація в турнірній таблиці?

Перші два місця посідають Велика Британія та Україна, в обох команд по 9 очок. Британці випереджають нашу збірну лише за рахунок перемоги в особистому протистоянні.

Що ж стосується нижньої частини турнірної таблиці, то Румунія вже вилетіла з турніру, а Японія втратила навіть теоретичні шанси на вихід в еліту. Решта колективів мають шанси зачепитися.

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Що буде, якщо Україна переможе Японію

Якщо коротко, то вихід збірної в еліту. І тут не важливо, переможемо ми в основний час, чи ні. Італія не зможе обійти нас, навіть за умови перемоги над Румунією в основний час, адже Україна здолала італійців у особистому протистоянні.

Теоретично "синьо-жовті" можуть зазіхнути на перше місце, але для цього потрібно набирати більше очок, ніж Велика Британія, яка паралельно гратиме проти Польщі.

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Що буде, якщо Україна програє Японії

Тут треба розділити текст на два потенційні сценарії.

1. Основний час завершиться внічию

Як ми вже казали раніше, нам не обов'язково перемагати в основний час. Ба більше, нам буде достатньо нічиєї за три періоди, і можна навіть програти в буллітах чи овертаймі. Тому за цієї умови в елітний дивізіон вийде саме Україна.

2. Україна програє в основний час

Якщо таке станеться, то нам треба буде похвилюватися, адже тріумф Італії над Румунією, що вже вилетіла, може знищити наші мрії (за умови, що Велика Британія набере хоча б 1 очко у грі з Польщею). Італійцям буде достатньо перемогти в основний час.

Також може статися певною мірою повторення Євро-2024. Якщо Україна в основний час програє Японії, Італія виграє Румунію в овертаймі або булітах, а Польща переможе Велику Британію без екстратайму.

За такої ситуації одразу 4 команди матимуть по 9 балів. В такому випадку до уваги братимуться бали, отримані у матчах між собою, а саме:

Україна – 6; Велика Британія – 5; Італія – 4; Польща – 3.

Отже, якщо всі 4 команди наберуть по 9 балів, то перше місце посяде саме збірна України.

Але що буде, якщо Італія переможе в основний час? Адже тоді італійці напряму виходять, а другу путівку з однаковими балами розіграють Україна, Велика Британія та Польща. Що ж, путівку також забирають українці:

Україна – 4; Польща – 3; Велика Британія – 2.

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Підсумуємо. За більшості сценаріїв путівку в елітний дивізіон здобуде саме Україна. Їй достатньо буде взяти бодай один бал у грі з Японією. Якщо ж українці програють, тоді потрібно щоб виконалася одна з цих умов:

Польща перемагає Велику Британію в основний час;

Італія не перемагає Румунію в основний час.

Україна не пройде далі лише за одного сценарію, для якого важливі результати всіх трьох матчів. Україна в основний час програє Японії, Італія в основний час виграє Румунію, Польща не виграє Британію в основний час.