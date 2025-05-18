Збірна США розгромила Казахстан та гарантувала собі місце у плейоф ЧС-2025
Сьогодні, 17 травня, у межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться чотири матчі.
У перших поєдинках збірна США перемогла Казахстан. Ця вікторія гарантувала "зірково-смугастим" місце у плейоф. Водночас у Казахстана справи значно погіршилися.
В іншому матчі Словенія за булітами програла Австрії.
Також у групі А центральним поєдинком буде протистояння Словаччини та Латвії, які претендують на четверте місце. Водночас у групі В сьогодні ще зіграють Угорщина та Швейцарія.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
6 тур, 18 травня
Група А
Словенія – Австрія 2:3 БУЛ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:3)
21:20. Словаччина – Латвія
Група В
Казахстан – США 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
21:20. Угорщина – Швейцарія
Нагадаємо, вчора, 17 травня, відбулося 6 поєдинків на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ.