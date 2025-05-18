Збірна США розгромила Казахстан та гарантувала собі місце у плейоф ЧС-2025

Сьогодні, 17 травня, у межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться чотири матчі.

У перших поєдинках збірна США перемогла Казахстан. Ця вікторія гарантувала "зірково-смугастим" місце у плейоф. Водночас у Казахстана справи значно погіршилися.

В іншому матчі Словенія за булітами програла Австрії.

Також у групі А центральним поєдинком буде протистояння Словаччини та Латвії, які претендують на четверте місце. Водночас у групі В сьогодні ще зіграють Угорщина та Швейцарія.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

6 тур, 18 травня

Група А

Словенія – Австрія 2:3 БУЛ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:3)

21:20. Словаччина – Латвія

Standings provided by Sofascore

Група В

Казахстан – США 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

21:20. Угорщина – Швейцарія

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 17 травня, відбулося 6 поєдинків на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ.